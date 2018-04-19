شاهد… ماذا قالت نانسي عجرم بعد فوزها بـ جائزتي نجمة الغناء اللبناني وافضل البوم في الموريكس دور 2018

فازت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في حفل توزيع جوائز الموريكس دور بجائزتي أفضل نجمة للغناء اللبناني والألبوم الغنائي المتميز للعام.

وقالت نانسي بعد تسلمها الجائزة: “انا كثير سعيدة بوجودي معكم واكيد بفضل تصويت الناس واختياراتهم خلوني كون واقفة اليوم معكم وعم استلم جائزة افضل البوم وافضل فنانة لبنانية لعام 2017”.

وتابعت نانسي: “كلنا منعرف انو نحنا على مشارف انتخابات مجلس نيابي جديد في 6 ايار فاتمنى اختيار الشعب اللبناني لممثليه يكون صح ويكون لمصحلة لبنان الحبيب”.

ويقام حاليًا حفل توزيع جوائز المهرجان العربي اللبناني “موركس دور” في دورته الـ18، ببيروت بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام العربي.