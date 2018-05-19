شاهد..ماذا قالت نوال الكويتية عن فضل شاكر!

أطلّت الفنانة نوال الكويتية، من خلال برنامج “مجموعة إنسان” مع الإعلامي علي العلياني على قناة MBC، فلفتت الأنظار بحضور أنيق، مُتّزن مليئ بالأجوبة الدبلوماسية، مما جعلها تتصدّر ترند تويتر على المستوى العالمي .

ولأول مرّة تفتح نوال قلبها للإعلام لتتحدّث عن عائلتها وزواجها، بالإضافة إلى خلافاتها القليلة في المجال، وعن تحفظها في نشر خصوصياتها أكّدت أنها محافظة، وتحب الخصوصية جدا، ولا تستهويها كثيرا مواقع التواصل الإجتماعي خاصة “سناب شات”، ونشر تفاصيل أخبارها موكّلة لمعجبيها بالدرجة الأولى.

وفي فقرة نعم أم لا، كانت نوال صريحة ومسالمة في نفس الوقت، فلم تمانع إعادة تجربة الديو الغنائي مع فضل شاكر، وأكّدت أنها “ستتشرّف بهذه التجربة من جديد” رغم كل الأحداث الذي مرّ بها فضل

أكملت نوال الحلقة بوصلات طربية، وحديث مليئ بالفن، وحافظت على هدوئها طول فترة الحلقة المباشرة، ولم ينتابها أي توتر في الإجابة عن الأسئلة، بل كانت الابتسامة صديقتها، ليكون اللقاء صريح وهادئي ومليئ بالطرب والإحساس.