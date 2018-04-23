شاهد.. ماذا قالت وئام الدحماني لمريم حسين في آخر مكالمة لها ؟

كشفتْ الفنانة المغربية مريم حسين عن صدمتها من خبر وفاة زميلتها الفنانة المغربية وئام الدحماني، وعبّرت من خلال فيديو نشرته عبر حسابها في سناب شات، عن حزنها الشديد لفقدانها، مؤكّدة أنّ الدحماني اتصلتْ بها مؤخراً وقالت لها: “يارب يعطيني ربع صبرك”. وتابعتْ حسين، أنّ وئام كانت قد كشفتْ لها قبل وفاتها، بأنها تمرّ بحالة نفسية سيئة، وبأنّها تعاني من الاكتئاب، بسبب تعليقات الجمهور المسيئة.

ووجّهتْ حسين رسالة لمتابعي وئام قائلة: “انتوا سببتوا لها الاكتئاب… والله لا يسامح أي إنسان أحدث حالة اكتئاب لهذه الإنسانة وكان سبباً في وفاتها”. وأكّدتْ حسين، أنّ وئام كانت فنانة مجتهدة ونشيطة، وأنها لم تتأخر، أو تتوانى في أداء عملها، إلا أنها لم تحقّق طموحها، وتصل لما تتمناه من شهرة ونجومية. وتوفيتْ وئام الدحماني مساء أمس عن عمر يناهز الـ35 عاماً، حيث أكّدتْ وسائل إعلام أنّ سبب وفاتها كان سكتة قلبية حادّة وحتى اللحظة، لم يصدر أيّ بيان من السلطات في دبي، يوضّح سبب وفاة الفنانة المغربية.