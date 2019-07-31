شاهد… ماذا قال كاظم الساهر عن موعد زفافه من التونسية سارة مفتي؟

تهرب الفنان العراقي كاظم الساهر من سؤال حول موعد زفافه من خطيبته التونسية سارة مفتي مؤكدا ان هذا امر خاص جدا.

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ففي لقاء صحفي على هامش مشاركته في احد المهرجانات في لبنان، تفاجىء كاظم الساهر بسؤال عن موعد زفافه ليرد قائلا: “هذا موضوع اعتبره انا كثير خاص”.

وتابع كاظم الساهر “انا طالع عالمسرح انا اسعد انسان في الدنيا طالما جمهوري يرضى عن الموسيقى التي انا اقدمها هذه فرحتى العظيمة”.

ورد كاظم الساهر على أخبار اعتزاله بالتوضيح بأنه سيبتعد ابتداء من نهاية العام الجاري عن اقامة الحفلات الغنائية على المسرح لمدة مفتوحة وغير محددة وذلك للتفرع لألبومه الجديد والألحان الغنائية بغية تجنب تشتت أفكاره كما قال.