شاهد.. ماريا كاري تشارك في تحدي غطاء الزجاجة ولكن بطريقة مختلفة!

شاركت المغنية الأمريكية ماريا كاري في تحدي غطاء الزجاجة، الذي انتشر مؤخراً بشكل كبير، ونجحت في فتح غطاء الزجاجة ولكن بطريقة مختلفة تماما ادهشت الجمهور.

فقد نشرت ماريا كاري مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه وهي تستعد لخوض تجربتها في التحدي ثم فاجأت الجميع باستخدام قوة صوتها في فتح الغطاء، وعلقت قائلة: ” قبلت التحدي”.

غطاء الزجاجة هو تحد جديد تقوم فكرته على ركل غطاء زجاجة بهدف استدارته وفتحها عبر حركة دائرية بالجسم على غرار ألعاب الكاراتيه، ونجاحه يكمن في عدم إيقاع الزجاجة، والقدرة على فتح الغطاء دون خسائر، بالإضافة إلى خاصية «التصوير البطيء – Slow Motion» للمشاركين.

وشارك فيه عدد كبير من النجوم مثل جيسون ستاثام وإيلي غولدنغ وريان رينولدز بالإضافة إلى رامز أمير وأحمد العوضي وأصالة.