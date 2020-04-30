دافع مازن حايك، المتحدث الرسمي باسم مجموعة mbc، عن برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي اثار موجة كبيرة من الانتقادات بعد عرض اولى حلقاته.

وأكد مازن حايك، في حواره مع الإعلامي شريف عامر خلال برنامج “يحدث في مصر” على قناة mbc مصر ، على النجاح الكبير لبرنامج “رامز مجنون رسمي” قائلا انه حقق اكثر من 120 مليون مشاهدة على المنصات المختلفة في الايام الاولى لعرضه.

وتوجه مازن حايك الى منتقدي البرنامج قائلا: “نحن نحترم حقك في الاختلاف ونسمع منك لكن انت لست بموقع ان تملى على الملايين من الناس ما يجب ان يشاهدوه”.

ودافع مازن حايك عن “رامز مجنون رسمي” قائلا ان هذه النوعية تعطيك “نوع من المتعة التي يرافقها شعور بالذنب بتحب تحضره وتكرهه قد منه شرير رامز ومبدع ومحترف” مؤكدا ان هذا طبيعي في برامج المقالب.