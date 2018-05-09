شاهد..ماغي بوغصن: “كنت حسن صبي وتحولت لانثى”

تجسد الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن دور مريضة نفسية في مسلسل “جوليا” وتؤدي شخصيات مختلفة ومنوّعة، وهي تحدثت خلال المؤتمر الذي أقيم للترويج للعمل عن أدائها للشخصيات ومدى تأثيرها عليها نفسياً، موضحة أنّها ليست من النّوع الذي يتقمص الدور خارج العمل.

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ماغي تؤدي من ضمن هذه الشخصيات شخصية “حسن صبي” التي قالت عنها إنّها من أقرب الشخصيات إليها وأنها كانت “حسن صبي” وانها تحولت لانثى في عمر الثامنة عشر حين بدأت تهتم بنفسها وتستعمل الماكياج.

ماغي في المسلسل تخضع لعلاج نفسي لدى طبيب نفسي الذي يلعب دوره الممثل السوري قيس الشيخ نجيب، وعلّقت على مشاركتها معه: “فوتني بالحيطان”.