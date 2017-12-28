شاهد… مايا دياب باطلاله جريئة وفستان شفاف في حفل الكريسماس بالقاهره فن

مواضيع مختارة

أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب حفلا غنائيا كبيرا تزامنا مع أعياد الكريسماس لصالح شركة “iku” العالمية بمناسبة إطلاق أحدث هواتفها المحمولة داخل أحد فنادق مدينة نصر.

قدمت فقرات الحفل النجمة اللبنانية رزان مغربي وحرصت مايا في بداية فقرتها على تحية الحضور، بداية من شريف عاكف وأحمد الوكيل ومحمد شفيق ومنظم الحفل طارق عبد المحسن بالإضافة لكبار رجال الأعمال.

حضرت مايا دياب الحفل بصحبة مدير أعمالها حمدي بدر وأشعلت الرقصات بعدد من أغانيها الشهيرة بالإضافة إلى أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والتي تخللها صور “selfi ” حتى ختام فقرتها وأضافت إضاءة ممدوح رضوان أجواء العالمية.