شاهد.. مايا دياب بخمسة اطلالات مختلفة في “ديو المشاهير”! فن

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أطلت الفنانة اللبنانية مايا دياب، مساء امس الاحد، في برنامج “ديو المشاهير” خمسة مرات، وفي كل مرة منهم اختارت إطلالة مختلفة تماما عن السابقة.

الاطلالة الاولى كانت بفستان One Shoulder بلون أسود من تصميم نيكولا جبران، وجاء يناسبها وينقصه فقط إكسسوار في أذنيها.

وأخرى بـBlazer Dress، وهو رائج هذا الشتاء بلون يناسب بشرتها، وهو أيضا من تصميم نيكولا جبران.

وجاءت بإطلالة جريئة بعض الشيء لكنها تناسبها وجاءت منسقة مكونة من Blazer أخضر اللون، وتحته Jumpsuit أسود أنيق، وجاء شعرها في هذه الإطلالة الوحيدة بشكل منسق ومناسب للزي.

أما الرابعة فكانت بفستان قصير من نيكولا جبران سبق وارتدته من قبل.

والخامسة جاءت غير متناسقة على الإطلاق، فهي مكونة من معطف مطرز أنيق ومن تحته فستان أسود حرير.