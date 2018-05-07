شاهد.. مايا دياب تخرج عن صمتها وتعلّق بقوة على فيديو تزييف نتائج الإنتخابات

علّقت الفنانة ​مايا دياب​ على الفيديو الّذي أثار ضجّة واسعة في الآونة الأخير بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حول تهريب صندوق اقتراع يوم الإنتخابات في الأمس.



وجاء في تعليق دياب: “كان عبالي بلّش هنّي اليوم كل الرابحين ورفقاتي اللي ربحوا بانتخابات مبارح..بس للاسف وعينا على هالفيديو الحلو،اللي كلّو شهامة ووطاوة وغش وفجع ..عم بيغيرو النتايج بسسسس بحماية امنية..والله ما كنت عارفة هلقد في امن اليوم بالوقت اللي مبارح قتّلوا بعض قدام الامن اللي كان واقف وغايب”.