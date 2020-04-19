استذكرت الفنانة اللبنانية مايا دياب كيف كانت حياتها قبل أزمة فيروس كورونا المستجد بمقطع فيديو راقص نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت مايا دياب في الفيديو وهي ترقص بالشورت وعلقت كاتبة: “السنة الماضية متل اليوم، هيك كانت الحياة” وتابعت “كنت في الطبيعة ارقص على اغنيتي مع هذا الشاب الرائع”.

وكانت مايا دياب قد أحيت حفلة غنائية مع أعضاء فرقتها الموسيقية كلّ من منزله خلال فترة الحجر المنزلي، وذلك خلال بث مباشر عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” حيث غنّت مجموعة من اغنياتها الخاصة بطريقة مبتكرة وتوزيع موسيقي جديد.