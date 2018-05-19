شاهد مايا دياب وباريس هيلتون بالفستان عينه.. من الأجمل؟

ظهرت الفنانة العالمية ​باريس هيلتون​ على اثر مشاركتها في مهرجان “كان” بفستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، إلاّ أنّ هذا الفستان لاقى انتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الّذين اعتبروا أنّ هيلتون حاولت تقليد الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ التي سبق وأطلّت بالفستان عينه خلال إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها. الفستان الشفّاف تميّز بالورود الملوّنة التي فاح منها رائحة الربيع وألوانه.

ويشار إلى أنّ الفنانة مايا دياب تحرص دائما على إطلالاتها الراقية التي تتمثل بالجرأة والفخامة.