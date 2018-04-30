شاهد ما الذي فعله محمد حماقي في الكواليس لإرضاء “خطيبته” بعد تخليه عنها في ذا فويس!

منذ بداية برنامج ” ​ذا فويس​ ” بموسمه الرابع الحالي كان للفنان ​محمد حماقي​ الذي يخوض تجربته الأولى كمدرب حضوراً ملفتاً، وكان من أهم ما لفت الجمهور وإرتبط بوجوده في البرنامج هي الخطوة التي قام بها مع المشتركة شيماء عبد العزيز خلال مرحلة “الصوت وبس” لإقناعها بالإنضمام لفريقه، حيث قام بتقديم خاتم خطوبة لها فوافقت على الإنضمام الى فريقه.

وخلال حلقة العروض المباشرة الأخيرة السبت الماضي، وُضِعَ حماقي في موقف صعب حيث إضطر على الإختيار بين عبد العزيز والمشترك عصام سرحان لإكمال المنافسة، فاختار الأخير وخرجت عبد العزيز من المنافسة.

وكثرت التعليقات وبعض الإنتقادات التي طالت حماقي خصوصا أن عبد العزيز كانت تمتلك صوتاً جميلاً وحضوراً ملفتاً.

وقد بدا على حماقي الإنزعاج لإضطراره على هذا الإختيار، ولتصليح موقفه وتوضيحه وكخطوة لإرضاء عبد العزيز قابلها في كواليس البرنامج بعد إنتهاء الحلقة ونشر فيديو عبر صفحته الخاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي قال فيه إنه واثق من أنها ستكون نجمة في يوم من الأيام، لأنها حقاً لديها صوت رائع ولديها كل المؤهلات لتكون ناجحة.