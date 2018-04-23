شاهد.. ما الذي قاله محمد عبده عن قيادة المرأة في السعودية!

ذكر الفنان #محمد_عبده أن الغد القريب سيحمل للسعودية مشروعاً كبيراً بالنسبة لقيادة المرأة للسيارة.

وذكر عبر مقطع فيديو مسجل: “وبنتي وبنتك وعائلتي وعائلتك ستقود السيارة وسيكون لدينا مسؤولية كبيرة جداً تجاههم”.

وأضاف فنان العرب: “يجب أن نحافظ على رقينا وأن نثبت للعالم أننا أكفاء لهذا الحدث التاريخي، كما أننا سنكون مسؤولين أمام أطفالنا وعائلاتنا للحفاظ على سلامتهم، ويجب على كل فرد أن يكون على قدر المسؤولية”.

ويأتي حديث محمد عبده هذا، ضمن حملة #الله_يعطيك_خيرها للتوعية بأنظمة السلامة المرورية والعمل على توعية المجتمع بالقوانين واللوائح الخاصة بالمرور، وحثهم وتشجيعهم على الالتزام بالتعليمات، نظراً لما للحوادث المرورية من آثار سلبية على المجتمع واقتصاد الدولة.