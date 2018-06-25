شاهد.. ما حقيقة القبض على أحمد سعد بسبب الإساءة للسيسي؟

نفى الفنان المصري #أحمد_سعد الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول القبض عليه بسبب الفيديو الذي نشره وسخر خلاله من ارتفاع أسعار البنزين، وذلك بعدما تم تقديم بلاغات ضده لدى النائب العام بأنه يحرّض على إحداث فتن والإساءة لرئيس الجمهورية المصرية.



وكان المحامي أشرف فرحات تقدم ببلاغ للمستشار نبيل صادق، النائب العام، ضد سعد، بسبب الفيديو الذي نشره في حسابه عبر “إنستغرام”، وانتقد فيه تحريك أسعار المواد البترولية.

وأشار فرحات في حسابه عبر “فايسبوك” إلى أنه تقدم بالبلاغ ضد سعد على سيد قناوي للتحقيق معه حول الفيديو الذي بثه ساخراً من الأوضاع بقصد إحداث فتن بين طوائف الشعب طبقا لنص المادة 102 من قانون العقوبات، وقيد البلاغ برقم 6902 لسنه 2018 عرائض النائب العام.

في حين أوكل سعد إلى المحامي أشرف عبدالعزيز مهمة الدفاع عنه في تلك البلاغات.