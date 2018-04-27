شاهد ما فعلته الأمطار بمحمد هنيدي في كواليس مسلسله الجديد!

نشر الفنان المصري محمد هنيدي مقطع فيديو له من كواليس تصوير مسلسله الجديد “أرض النفاق”، حيث اضطر لاستكمال التصوير على الرغم من هطول أمطار شديدة، حرصا على اللحاق بالعرض في شهر رمضان.

الفنان المصري ظهر في مقطع الفيديو وهو يركض برفقة مخرج المسلسل ماندو العدل ، والذي كان يحمل مظلة كبيرة لتحميهم من الأمطار.

هنيدي أرفق مقطع الفيديو، الذي نشره على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق طريف قال فيه: ” ماكنتش هعرف اعيش ازاي من غير الحمام ده”.

ومسلسل “أرض النفاق” سيناريو وحوار أحمد عبد الله ويشارك في بطولته دلال عبد العزيز، وإبراهيم عيسى، ومحمد ثروت، وليلى عز العرب، وسلوى محمد علي، وغيرهم.