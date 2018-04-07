شاهد ما هو رأي جورج وسوف بأغنية “3 دقات”!

أشاد الفنان السوري ​جورج وسوف​ بأغنية 3 دقات، والتي قدمها الفنان أبو مع الممثلة المصرية يسرا.

وقال وسوف: “لقد تخطى نجاح الأغنية حدود مصر إلى العالم العربي، وأعتقد أن نجاحها مستمد من البهجة التي أصدرتها”.

وكان وسوف قد عبّر خلال المؤتمر الصحفي لحفله ضمن فعاليات ​مهرجان طابا للأغنية​، عن محبته الكبيرة لمصر، قائلا: “أنا بموت في مصر والمصريين وفي أي بلد بينادوا عليا ويقولولي أبو وديع ياعمهم”، وهذا أمر يسعدنى جداً ويفرح قلبي”.

وتحدث عن أعماله الفنية الجديدة، مؤكدا أنه في الفترة المقبلة سيقدم عدداً من الأغنيات الجديدة، ولكن لن يطرحها في ألبوم.