شاهد..ما هو رأي سعد لمجرد بأغنية دنيا بطمة الجديدة..فهل احبها؟‎

وجّه الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ رسالة لزميلته الفنانة ​دنيا بطمة​، وذلك عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، معربا عن اعجابه بأغنيتها “بشارة خير”.

ونشر لمجرد رابط الأغنية وعلّق قائلا: “ماشاء الله عليك دنيا الله يعطيك الصحة ، عاش سيدنا الله ينصروا”.

وكانت قد هنأت بطمة سابقا سعد لمجرد، على طرحه عمله الجديد “غزالي”، بعد عودته الى المغرب، وأشادت بالعمل الغنائي، مؤكدة أن الألحان والكلمات “مراكشية” من الدرجة الأولى، كما أن اسم الأغنية يشابه اسم مولودتها “غزل”.

الجدير ذكره ان الفنان المغربي سعد لمجرد ، اعلن مؤخرا انه سيُمضي شهر رمضان في وطنه المغرب.