فجر المحامي الكويتي فهد الحداد معلومات صادمة في قضية الكويتية روان بن حسين وزوجها الليبي يوسف المقريف زاعما أن كل الاسباب التي ذكرتها عن سبب الانفصال هي بمثابة تمثيلية.

وقال “فهد الحداد” في لقاء مع الصحفي أبو طلال الحمراني، إن يوسف المقريف سرق أمواله من نظام القذافي وأنه متورط مع النظام وحول المبالغ مباشرة إلى لندن وطلب من زوجته بأن تغسل هذه المبالغ عن طريق الإعلانات، مضيفا: “صار فيه إخلال في هذا الاتفاق فصار الانفصال”، متابعا: هو متورط أساسا مع نظام القذافي، وأمواله هي أموال الشعب الليبي.

ونفى المحامي القصص المتداولة عن الاغتصاب والخطف، قائلا: “كلام فاضي”.

وتوقع “الحداد” أن يتم تصفية مشاهير الكويت وقتلهم إذا لم تتم محاسبتهم، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم غسلها في الكويت ذهبت لصالح حزب الله.

يذكر ان روان بن حسين نفسها كانت قد علقت على قضية غسل الاموال المتهم بها عدد من المشاهير في الكويت بالقول: ” أقولكم شئ وما تفهموني غلط .. لما شفت إن غسيل الأموال يفتح بيوت يشتري شقق يشتري سيارات تسافر تشتري ساعات وأنا أسوي دعاية واحدة في الشهر وأبيع أرواج علشان أغطي إيجار بيتي أردت إن أنا أغسل .. أعطيني فلوس وأنا أغسلها بسرعة ” .