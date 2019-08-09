شاهد.. محامي كويتي يقدم شكوى ضد الدكتورة خلود بتهمة ممارسة الصيدلة دون ترخيص!

أكد المحامي الكويتي بشار النصار عزمه على عدم السكوت على مشاهير السوشيال الميديا الذي يمارسون تصرفات خاطئة، حسب تعبيره.

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وظهر المحامي الكويتي في فيديو نشره عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي انه سوف سيدلي بأقواله يوم الاربعاء القادم في نيابة الشؤون التجارية في الشكوى المقدمة منه ضد مواطنته الدكتورة خلود.

واوضح بشار النصار ان الشكوى حول بيع الدكتورة خلود حبوب تخسيس من خلال بوتيكها في بوتيكات معتبرا ان هذا الفعل يشكل جريمة ممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص التي تصل عقوبتها الى الحبس سنتين او غرامة الفين دينار او احداهما.