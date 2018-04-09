شاهد- محمد باش يفاجئ متابعيه بخبر خطوبته.. وهكذا كانت اجواؤها

فاجأ الفنان ​محمد باش​ متابعيه بخبر خطوبته، اذ نشر عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له مع خطيبته.

وعلق محمد على الصورة قائلا: “الخطوبة ليست فقط ترتدي خاتمًا، وه صورة له مع خطيبتهي مخصصة لشخصين، إنها التزام الأحلام، والحب، والمشاعر”.

ولاقت هذه الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيه الذي بدورهم قدّموا له التهاني، كما وانتشر على يوتيوب مقطع فيديو يظهر اجواء الخطوبة على انغام اغنية “​انت وانا​”.

الجدير ذكره ان في رصيد محمد باش العديد من الأغاني الرومانسية ابرزها أغنية “رح انساكي” التي حققت له شهرة كبيرة.