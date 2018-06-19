شاهد.. محمد حماقي: حفلي في سان بطرسبرج لدعم المنتخب المصري

أكد الفنان محمد حماقي أنه سيبدأ تشجيعه منتخب مصر لكرة القدم، في مباراته أمام روسيا بكأس العالم 2018، من داخل حفله الغنائي في مدينة سان بطرسبرج، المدينة المستضيفة للمباراة.

وأوضح محمد حماقي، في لقائه مع الفنانة رزان مغربي ببرنامج “من روسيا مع التحية”، أن الحفل يقام في اليوم السابق للمباراة دعما للمنتخب، وقال إن الفريق ليس أمامه سوى الفوز على روسيا، بعد نتيجة مباراة السعودية.

وعبّر محمد حماقي عن اعتقاده بأن منتخب مصر كسر رهبة البداية في لقائه مع أوروجواي، ووصف المباراة بأنها كانت جيدة بصورة فاقت توقعات الكثيرين، ولم ينقصها سوى تسجيل الفريق هدفا.

وأضاف أن المنتخب يعاني في رأيه من مشكلة في الحفاظ على النتيجة المرضية حتى النهاية، وهو ما ظهر في مباراتي الكونغو والبرتغال..