شاهد.. محمد رمضان بتهم الجزيرة بالتضليل في قضية قيادته لطائرة مدنية!

اتهم الفنان المصري محمد رمضان قناة الجزيرة بالتضليل بعد تناولها موضوع لقيادته للطائرة والتي اثارت وصلت إلى مستوى رسمي قرر إيقاف الطيار ومساعده للتحقيق معهما.

فقد نشر محمد رمضان فيديو على حسابه على تويتر يظهر طريقة تناول قناة “ألجزيرة” لقصة قيادته للطائرة وعلق عليه كاتبا: “تاني يا جزيرة ؟! فين ضمييير المهنة يا مُحترمين كفاية تضليل بقى”.

وأكد رمضان أن الطائرة التي قادها ليست طائرة ركاب، وإنما طائرة خاصة لنقله فقط إلى الرياض.

وأشار إلى أن الشخص الذي كان يقول إن رمضان هو الذي يقود الطائرة صديقة وكانت مزحة، وأن الطيار كان بالتأكيد قد أغلق لوحة التحكم بالكامل.

وأكمل على مشهد له أثناء نزوله من الطائرة بالرياض: ثم وصلنا بالسلامة وقبل ميعادنا بربع ساعة.

واختتم الفيديو بأحد مشاهده أثناء صفعة أحد الأشخاص على وجهه مرات متعددة.