دائما ما يحرص الفنان” محمد رمضان”، على مشاركة جمهوره بمقاطع فيديو مختلفه من كواليس أعماله الفنية، التى أحدثها مسلسه “البرنس” المنتظر عرضه خلال شهر رمضان القادم 2020.

وكان أخر ما قام النجم بمشاركته عبر حسابه الرسمى بموقع إنستجرام هو مقطع فيديو له وهو يلهو مع الأسود ويقوم بأطعامهم، ويغنى أغنيته الشهيره “100مسا” التى طرحها من خلال فيلمه الشهير “ديزيل” وكتب تعليقا علي الفيديو:”قلتله ارجع مرجعش” .”

ويُذكر أنه منذ أيام قليله قامت الجهه المنتجه لـ” البرنس” بطرح البرومو الدعائي للمسلسل، الذي كان يحتوي علي عديد من لقطات الأكشن والتشويق، وأشار البرومو ايضًا إلي بعض الأحداث التى يتضمنها المسلسل، مثل الخلافات بين بطل العمل ” رضوان البرنس” الذي يقوم بتجسيده النجم” محمد رمضان” وبين أشقائه.

محمد رمضان في احد مشاهد مسلسله الجديد “البرنس”

يُذكر أن رمضان أوشك على الانتهاء من تصوير المسلسل خلال الأيام القليله المقبله، والذي يشارك في بطولته الفنانة “نور” اللبنانية، والفنانه “روجينا” والنجم “أحمد زاهر” و”نجلاء بدر” وآخرين.

وبهذا يُسجل “البرنس” التعاون الثانى بين المخرج “محمد سامى” والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل “الأسطورة” عام 2016 الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً .