شاهد.. محمد رمضان من السعودية: “عاشت قطر”!

حرص الفنان المصري محمد رمضان على توجيه التحية لكافة الدول والشعوب العربية، خلال حفله الغنائي المقام بالمملكة العربية السعودية، ضمن موسم الرياض.

وقال محمد رمضان مسميا الدول العربية: عاشت مصر وسوريا ولبنان وتونس والجزائر والمغرب واليمن وفلسطين، والبحرين”.

وتابع محمد رمضان: “وعاشت كل الدول العربية حتى الزعلانين منهم شوية اخوتنا برضو وحبايبنا قطر ما فيش اي مشكلة نحن نحب الارض ارضننا العربية واحدة والاشخاص بيتغيروا”.

كما وجه محمد رمضان التحية الى العاهل السعودي قائلا “صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز بشكره جدا دايما مجمعنا وربنا يطول في عمره ويحفظه للشعب السعودي الغالي”.