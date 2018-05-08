شاهد.. محمد رمضان يتعرض لحالة تسمم ويتوقف عن تصوير “نسر الصعيد”

كشف الممثل المصري ​محمد رمضان​ أنه تعرض لحالة تسمم خلال الأيام الماضية ما أدى إلى توقف تصوير دوره في مسلسل “نسر الصعيد” الذي من المقرر ان يعرض في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.



الى ذلك قام رمضان بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإحتماعي أوضح خلاله كلام رئيس قناة “mbc” مصر، الذي أعلن أن رمضان حصل على مبلغ مالي “عربون” نظير عرض مسلسل “نسر الصعيد” في شهر رمضان عبر القناة، حيث نفى محمد رمضان ذلك جملة وتفصيلاً موضحا أنه تعاقد مع قناة “دي إم سي” ولم يحصل على أي مبلغ مادي من “ام بي سي”.