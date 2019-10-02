شاهد.. محمد رمضان يرد على السخرية منه: “انا اتلخبطت والله”!

كشف الفنان المصري محمد رمضان سبب السخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الموقف المحرج الذي تعرض له خلال مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي.

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وكان احد المذيعين قد وجه سؤالا الى محمد رمضان حول الإكسسوارات التي يرتديها فتلعثم محمد رمضان وأشار للإسورة في يده قائلا: “الـ Necklace دي من فيرزاتشي”، وهو ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمد رمضان خلال لقائه في برنامج The Insider، على تليفزيون دبي: «اتلخبطت والله لأنه سألني على الجاكيت وبعدين الـ Necklace وأنا كنت أقصد إن الـ Necklace والـ bracelet الاتنين فيرزاتشي فشاورت على الأسورة وأقصد أقوله والعقد كمان».