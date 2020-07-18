شارك الفنان المصري محمد رمضان متابعيه على حسابه على انستغرام مقطع فيديو جديد وذلك بعد الحكم القضائي الاخير الذي صدر ضده.

وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يرقص ويغني مع المصطافين على الشاطى في الساحل الشمالي، وذلك بعد ساعات من صدور حكم قضائي بحبسه.

وكان محمد رمضان قد نشر قبل ذلك، صورة تجمعه بلاعب النادى الأهلى محمود كهرباء، فى إحدى المدن السياحية بالساحل الشمالى، وعلق على الصورة التى نشرها على صفحته الشخصية بـ”فيس بوك”: “كهربا فيها إيه؟.. فيها باور”.

وكانت محكمة جنح الدقي قد قضت بحبس الفنان محمد رمضان لمدةسنة، وكفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه؛ في اتهامه بنشر فيديوهات على موقع الإنترنت تمس وتسييء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ(الطيار الموقوف).