شاهد.. محمد رمضان يغني “جيشنا صعب” تزامنا مع دعوات التظاهر!

أعاد الفنان المصري محمد رمضان، نشر أغنية تدعم الجيش والشرطة، وذلك بالتزامن مع دعوات للتظاهر الجمعة لإسقاط النظام المصري.

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وتقول كلمات الأغنية:”فاكرين ايه جيشنا سهل ولا ايه.. جيشنا صعب محدش يقدر عليه.. جيشنا صعب فى التاريخ اسأل عليه.. جيشنا صعب مصر فى قلبه وجوه عينيه..”.

ونشر رمضان فيديو الأغنية على صفحته الرسمية على “انستغرام” معلقا عليه بـ :”ثقة في الله، ستظل مصر قوية وشامخة بجيشها وشرطتها وشعبها”.

وقبل رمضان، أقدم عدد من الممثلين والمغنّين المقربين من النظام على نشر رسالة تأييد لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي والجيش.

ودعا قبل أيام الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي إلى ثورة شعبية تجبر السيسي على التنحي، ما أثار الكثير من القلق في صفوف السلطة المصرية، التي سارعت بالسير في عدة اتجاهات؛ للحيلولة دون خروج هذه المظاهرات.