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شاهد… محمد صبحي: “لو رئيس مصر خد ولادي وعذبهم وسجنهم هستعوض ربنا”

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محمد صبحي

محمد صبحي

نشر موقع مصري مقطع فيديو للفنان محمد صبحي اثناء القائه كلمة باحتفالية بمناسبة عيد تحرير سيناء والذي يصادف في 25 من ابريل.

ويظهر صبحي في الفيديو وهو يقول: “في شباب زعلانين وحقهم بمعنى نفسك تضيع الزعل ده فتعال نتناقش ونشوف ان كان ليك حق في الزعل ده او لا”.

وتابع: “سألت نفسي لو رئيس مصر خد ولادي وعذبهم وسجنهم اقسم بالله هستعوض ربنا بس أقسم بالله مايتمس تراب مصر ولا يتهد فيها طوبة ده وطني”.

واضاف: “ازاي دول يقولوا الكلام الذي يقولونه وايه العبقرية في الخيانة دي خيانة وفيها استعراض ونفسهم يشوفوا مصر زي سوريا او ليبيا او اليمن”.

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