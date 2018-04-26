شاهد.. محمد صلاح يُبكي عمرو اديب واحمد موسى خايف عليه!

حرص الاعلامي المصري عمرو أديب على حضور مباراة ليفربول وروما التي أقيمت يوم الثلاثاء 24 أبريل في ملعب آنفيلد، ضمن نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والتي شهدت تألق اللاعب المصري وتسجيله هدفين خلال اللقاء.

ونشر عمرو أديب مقطع فيديو بين شوطي المباراة وبدت عليه علامات التأثر لدرجة البكاء أثناء حديثه بعد إحراز محمد صلاح لهدفين، واستعرض فرحة الجماهير المتواجدة، قائلا : “شعوري لا يوصف بالفخر والسعادة وأنا متواجد داخل الملعب وأشاهد أخي وأبني المصري وهو يحرز الأهداف”.

أما الاعلامي احمد موسى، فقد عبر عن إعجابه بأداء محمد صلاح في نفس المباراة وقال: “وسائل الإعلام العالمية لم تتحدث بالأمس سوى عن صلاح ومصر”.

وتابع: “خائف على محمد صلاح، الحالة التي صنعا لم يصنعها أي لاعب آخر، محمد صلاح اليوم غير المسألة، في دول تدفع مليارات من سنوات لتشويه الدين الإسلامي… محمد صلاح اليوم يغير هذه الصورة والمليارات التي دفعت انتهت”.