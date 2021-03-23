عبر الاعلامي المصري المعارض محمد ناصر، مقدم برنامج “مصر النهاردة” على قناة مكملين، عن ندمه عما بدر منه في السنوات الماضية وذلك في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على اليوتيوب.

وتبرأ ناصر ، من تأييده للإخوان حيث قال: “أنا مش بطل على فكرة والله العظيم ولا أنا مناضل، ولا كان ليا في السكة الوسخة دي اصلا”.

وتابع “انتم عارفين سمير غانم في مسرحية المتزوجون لما قال (اعرف بس مين ابن الكلب اللي زقني) انا حاعمل كده بالظبط أنا راجل شاعر وبتاع فن تشكيلي وبتاع ادب وثقافة، صحيح السياسة كانت جزء من حياتي، ولكن في الكوميديا، لكني عمري ما انضميت لحزب”.

واضاف “انا مش زي ستة ابريل والناس الكويسة ولا زي الاخوان ناس كويسة ولا زي اي فصيل سياسي وعمري ما انضمت لفصيل او حزب ومش بطل ولا عايز ابقى بطل انا بحب مزاجي احب ابقى رايق واحب الاغنية بتاعت بحب الناس الرايقة اما العالم المتضايقة انا لا ما ليش في دول”.

وختم كلامه “انا بصراحة احب الرواق واحب الفن بس اتزقت الزقة السودة دي حترسي على فين بقى مطرح ما ترسي اندق لها”.

ويأتي كلام محمد ناصر بعد إبلاغ الحكومة التركية ثلاث قنوات تلفزيونية معارضة مصرية مقرها في اسطنبول، وهي “الشرق” و”مكملين” و”وطن”، بتخفيف تغطيتها السياسية الانتقادية للحكومة المصرية في حين تسعى تركيا إلى إصلاح العلاقات المتوترة مع مصر.