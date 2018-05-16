شاهد.. محمود الليثي يعطي رأيه بأغنية هيفا وهبي “توتة”.. كيف ردت عليه !

شارك الفنان محمود الليثي متابعيه، من خلال نشره مقطع فيديو قصير التقطه بكاميرا هاتفه النقال، عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو بصحبة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، من خلال كواليس تصوير مسلسلهما الجديد “لعنة كارما”.
الليثي ظهر في الفيثديو أثناء مباركته لوهبي على كليب أغنيتها الأخيرة “توتة” وقال لها: “مبروك على توتة، يا توتة توتة، يا أجمل توتة في العالم، ملبساية” بينما سارعت وهبي على شكره وغنت له “بومبناية” .
“لعنة الكارما” هو من بطولة هيفا. ويشاركها في البطولة زكي فطين عبد الوهاب، وشيرين، ونورين كريم، وهو من إخراج خيري بشارة.