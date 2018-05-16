شاهد.. محمود الليثي يعطي رأيه بأغنية هيفا وهبي “توتة”.. كيف ردت عليه !

شارك الفنان محمود الليثي متابعيه، من خلال نشره مقطع فيديو قصير التقطه بكاميرا هاتفه النقال، عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو بصحبة الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​، من خلال كواليس تصوير مسلسلهما الجديد “لعنة كارما”.



الليثي ظهر في الفيثديو أثناء مباركته لوهبي على كليب أغنيتها الأخيرة “توتة” وقال لها: “مبروك على توتة، يا توتة توتة، يا أجمل توتة في العالم، ملبساية” بينما سارعت وهبي على شكره وغنت له “بومبناية” .

“لعنة الكارما” هو من بطولة هيفا. ويشاركها في البطولة زكي فطين عبد الوهاب، وشيرين، ونورين كريم، وهو من إخراج خيري بشارة.