شاهد.. مديرة أعمال زين مالك بعد الإنفصال عنه: التعامل معه صعب للغاية

في أول تصريح لها بعد انفصالهما المهني، أكدت مديرة اعمال النجم العالمي ​زين مالك​ الشريك المؤسس لشركة “First Access Entertainment” ​سارة ستينيت​، أن التعامل مع مالك صعب للغاية، معتبرة ان هذا الأمر هو السبب الرئيسي لإنفصالهما مهنياً.

وقالت سارة ستينيت لموقع “ديلي ميل”: “من الصعب العمل مع زين مالك”.

وفي هذا الإطار، اشارت تقارير صحافية أجنبية الى أن علاقة مالك وستينيت توترت عندما رفض القيام بجولته الغنائية الأولى لألبومه “Mind Mind”.

يذكر ان مالك كان تعامل مع سارة ستينيت منذ العام 2015، عندما كان واحداً من أعضاء فريق “One Direction”.