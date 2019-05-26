شاهد.. مذيع يحرج امل العوضي: “ليش مو صريحة” وهي ترد: “عيب”!

تعرضت الفنانة الكويتية أمل العوضي لموقف محرج خلال استضافتها ببرنامج “غبقة سكوب”، حيث اتهمها المذيع بعد الصراحة مما جعلها ترتبك.

فخلال استضافتها في فقرة “مع علي احمد”، سألها المذيع “اغلى ساعة عندك كم سعرها” لترد عليه أمل العوضي بقولها: “الساعة التي أقضيها مع ابنتي”، ليقاطعها علي احمد: “لم أقصد هذا بل أغلى ساعة يد تقتنيها”، لتجيب هي: “ألف دينار”.. وهنا جاء تعليق المذيع: “ليس صحيحاً.. الساعة التي في يدك فوق الـ10.. لماذا أنت لستِ صريحة”.

وانفعلت الإعلامية والممثلة الكويتية، حيث أجابت: “الشيء أبداً ليس في قيمته.. والإنسان هو الذي يمتلك القيمة وليس نقوده.. لماذا أقول أرقام؟ احترام الناس واجب.. عيب الإنسان يتباهى في الذي يملكه.. بل يتباهى باسمه وإنجازاته وعمله وما قام به من أجل المجتمع.. ولكن الحين أنت تسألني عن رقم أطرحه أمام ملايين المشاهدين، فإن احترام المشاهد يدفعني لعدم التصريح”.