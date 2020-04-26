علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قضية الفنانة سما المصري التي ألقي القبض عليها مؤخرا.

وقال مرتضى منصور في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أن سامية احمد حداقة المعروفة باسم سما المصري كانت “هربانة من الشرقية وكانت شغالة خدامة عند بدر الطهطاوي وما ادراك ما هو بدر الطهطاوي ومش عايزين نتكلم عنه عشان هو مات بس كل المحامين عارفين هو ايه”.

وتابع “فجأة بالوقت عندها فيلا وحمام سباحة وشقة في اسبانيا وما شاء الله عربيات”.

يذكر ان مرتضى منصور طرح نفس الموضوع منذ سنوات قائلا حينها ان “ام احمد ضربتها بالشبشب وجات تستكيلي”.