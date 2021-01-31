عبرت الفنانة مروة راتب عن سعادتها باعتقاد بعض السياح بأنها اجنبية وذلك عبر مقطع فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت مروة راتب، في الفيديو، وهي تسير في احد الاسواق وبجانبها فتاة وقالت “احلى شي بالموضوع الناس الاجانب هني واللي يبيعون كلهم يتحروني انا اجنبية ويتحرون حنان الدليل السياحي”.

وتابعت مروة وهي تضحك انها تسمع البعض وهم يتكلمون بالهندية او الانكليزية “انت سأليها من اي دولة هي” ثم قالت “أنا من دولة لم تخلق على وجه الكرة الارضية يا سادة”.

وقد اثارت مروة سخرية بعض المتابعين والذي جاءت تعليقاتهم على الشكل التالي “لا يا شيخة” و “هما مصدومين يفكرونك مخلوق فضائي ” فيما اثار كلام مروة راتب تساؤل البعض عن جنسيتها حيث قال احدهم “اوك بس لا تجذبين عليهم وتقولين اهم انج اماراتيه او خليجيه اعترفي بجنسيتح” .

يذكر ان مروة راتب ممثلة سورية تعيش في دولة الامارات وبدأت التمثيل في عام 2006 من خلال مسلسل جمرة غضى، حيث أدت شخصية «فتون» الفتاة الشقية واستطاعت تقديم الدور بنجاح على رغم صغر سنها.