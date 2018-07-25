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شاهد مريم أوزرلي في موقف محرج خلال بث مباشر.. وما مصدر الاصوات التي سمعها المتابعون؟

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شاهد.. ميريام أوزيرلى بـLOOK جديد غير من ملامح وجهها

أطلت النجمة التركية ​مريم أوزرلي​ على الجمهور ببث مباشر عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ردت على اسئلتهم، وخصوصاً تلك المتعلقة بتغيير لون شعرها من الأشقر الى الأسود، حيث اشارت ورداً على احد الأسئلة، الى أنها لن تعود للون الأشقر في الفترة الحالية بسبب تصويرها عملا جديدا يتطلب منها تغيير اللوك.

أوزرلي وأثناء البث المباشر تعرضت لموقف غريب جداً ومضحك، حيث ضغطت على لعبة “حصان” لإبنتها فتفاجأت بأصوات صدرت من اللعبة وظهرت واضحة بالفيديو، ما ادخلها في نوبة من الضحك، وإعتذرت عن هذا الفعل.

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