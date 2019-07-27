شاهد.. مريم حسين تعليقا على الحكم بسجنها وترحيلها: “ان الله يمهل ولا يهمل”

علقت الفنانة مريم حسين على الاخبار المتداولة حول صدور حكم قضائي يقضي بسجنها مدة ثلاثة أشهر وترحيلها من الإمارات.

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وظهرت مريم حسين في فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه: “اول شي مبروك علي البراءة القضية الاولى التي كانت علي اللي رافعها علي الاخ صالح بسبب الفيديو المنسوب لي حق الخاتم”.

وتابعت مريم حسين: “انا انسانة احترم قانون الدولة واحترم الاحكام التي تصدر علي واحترم كل شيء ولكن هذا حكم مبدئي وليس نهائي وان شاء الله نطلب الاستئناف شوي شوي”.

وختمت مريم حسين كلامها قائلة “ان الله يهمل ولا يهمل وما تنسى ان عندك عيال وانا عندي بنية”.

وكان الاعلامي صالح الجسمي، شقيق الفنان حسين الجسمي، قد أعلن عن صدور حكم لمصلحته في القضية التي رفعها ضدّ مريم حسين، وصدور قرار بسجنها مدة ثلاثة أشهر وترحيلها من الإمارات، وحيث قام بإعادة نشرة تغريدة محاميته التي أعلنت خبر براءته من التّهم الموجّهة إليه.