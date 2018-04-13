شاهد: مريم حسين تنشر فيديو وهي تصلي مع ابنتها.. ومغردون: “بركاتك يا حاجة مريم”!

بعد أيام من الحكم عليها بالسجن الغيابي 6 أشهر على خلفية الإساءة إلى الفنان حسين المنصور، أثارت الفنانة مريم حسين موجة من السخرية بين المغردين على مواقع التواصل بعدما نشرت مقطع فيديو عبر “سناب شات” يشير إلى أنها تصلي وتعلم ابنتها الصلاة.

وقالت مريم في المقطع: “هذي سجادتي الكبيرة، هذي حقة الأميرة الصغيرة، يلا ساوي الله أكبر مامي، سوي الله أكبر.. يا عمري.. ياعمري.. اللي بسوي الله أكبر، يلا قومي.. الله أكبر.. برافوو.. يلا سوي الله أكبر مامي.. سوي الله أكبر”.

لكن مغردون سخروا من طريقتها واعتبروا أنها تقوم بذلك ليقال عنها أنها تصلي، حيث علقت “منال جبران”: “بركاتك يا حاجة مريم”

. وقالت توج: “يا ذاك الدين اللي فاقع راسي”. وتابعة معلقة أخرى بقولها: “بسم الله ما شاء الله تعلموا الدين الحنيف من الشيخة مريم”.

وجاء المقطع، بعد أن قضت محكمة جنح الكويتية، يوم الأربعاء، بسجن مريم حسين غيابيًا 6 أشهر مع الشغل والنفاذ بعد الإساءة إلى الفنان حسين المنصور، عبر مقطع فيديو متداول.