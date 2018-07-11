شاهد… مريم حسين مستعجلة للحصول على الخلع لكي تتزوج مجدداً !

يبدو أن الأمور بين الفنانة ​مريم حسين​ وزوجها ​فيصل الفيصل​ وصلت الى طريق مسدود، فقد أطلت مريم حسين بفيديو جديد نشرته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وبدا الى جانبها محاميها حسن مطر، الذي أوكلته بمتابعة قضية خلعها من زوجها، وسألته: “إيمتى ستحضر لي ورقتي عاوزة اتجوز”

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وقالت لمتابعيها: “اللواتي تردنَ الخلع رح يجيب الخلع”، فتدخل المحامي وأشار الى أنه لا يشجع على الخلع والطلاق بل على الاستمرار بالحياة الزوجية، فردت حسين على المحامي بالتالي: “وأنا أقول استمروا حتى لو كان الزوج خائن”، فما كان من المحامي الا أن رد بالتالي: “مهما كان فإنّ أبغض الحلال عند الله الطلاق”، عندها قالت حسين: “يا نسوان اخلعوا بقى”

المصدر: elfann.com

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