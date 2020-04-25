نشر الداعية والمنشد مشاري بن راشد العفاسي أنشودة جديدة بعنوان المصطفى جمعته بأبنه محمد.

وعلق العفاسي على الفيديو الذي نشره عبر حسابه على تويتر قائلا: “مع ولدي محمد الله يحفظه ويبارك فيه شكرا لفريق العمل: للشاعر أحمد اليافعي وأ. أحمد زعيم ود. عدنان عبدالله”.

وتقول كلمات انشودة المصطفى: مصطفى مصطفى منبعٌ للصفاءْ.. سيّد الأنبياء مِشعلٌ في الوفا.. كان في عطفهِ لليتامى دفى.. {حن قلبي لهُ فاض شوقا إليه.. ليس أرجو سوى شربةً من يديه .. الصلاةُ عليه والسلامُ عليه} للسماءِ ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجههُ نيّرا مشرقا كان من عفوهِ حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء كان في هديهِ منهجا وسطا كان تُسعدهُ بسمةُ البُسطاءْ سيّدٌ في الكرم قمةٌ في العطاء