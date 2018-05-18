شاهد.. مشاعل الشحي وأحمد خميس في أول ردّ لهما بعد تهمة الفعل الفاضح

في أول ردّ لهما بعد الجدل الذي أثير بسبب ما إعتبره البعض مشاهد فاضحة ومثيرة قاما بها خلال حفل زفافهما الذي أقيم مؤخراً، مما إستدعى توقيفهما للتحقيق معهما من قبل الشرطة الإماراتية.

وأطل ال​إعلام​يان الإماراتيان ​مشاعل الشحي​ و​أحمد خميس​ ضمن برنامج “تفاعلكم” عبر قناة العربية حيث قدما إعتذارهما سواءاً أخطأ أم لا.



وحول حقيقة ما جرى أشار أحمد إلى أنه لم يكن يتوقعا حدوث كل هذه الضجة، فكان من المفروض ان يكون الزفاف خاصاً ولم يتوقعا أن ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنهما كانا فرحين، وهناك من كان يقوم بالتصوير، وهم طلبا منهم ألا يفعلوا ذلك، موضحًا أنّ صديقة مقربة لزوجته مشاعل، هي التي قامت بنشر فيديوهات، وأنهما لم يكونا على دراية بأنها ستفعل ذلك، حتى أنّ مشاعل كانت محتشمة من “باب الاحتياط”.



وحول استدعاء الشرطة لهما، أشار أحمد إلى أنه تمّ التعامل معهما بطريقة لائقة موضحًا أن لا أحد معصومًا عن الخطأ، وأنهما لم يوقّعا على أيّ تعهّد ولم تُرفع عليهما أيّ قضية، بل اقتصر الأمر على النصح والإرشاد.

وقالت مشاعل:” سواء أخطأنا أم لا، فنحن نعتذر إذا تسبّبنا بالإساءة”.