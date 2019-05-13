شاهد.. مشهد رومانسي جريء بين قصي خولي ونادين نسيب نجيم في “خمسة ونص”

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل “خمسة ونص” بعض من المشاهد الرومانسية الجريئة بين بطلي العمل دكتورة بيان “نادين نجيم” وغمار الغانم “قصي خولي”.

وتحولت الحلقة إلى حالة من العشق والهيام من خلال اللقطات الرومانسية التي جمعت بطلي العمل، ولم يضع المخرج الشاب فيليب أسمر أي خطوط حمراء، حيث ظهر الثنائي بلقطات “جريئة”، كما وصفها البعض، ومن ضمنها لقطة سريعة طبع من خلالها قصي خولي قبلة سريعة على أنف نادين نجيم، والتي بدت قريبة للغاية من شفتيها، ومرت هذه اللقطة بسرعة وكأن المخرج كان يشعر بالتردد حيالها حتى لا يتعرض للإنتقاد، إلا أنه قد تم رصدها من قبل عدد كبير من الجمهور، الذين تساءلوا عن سبب وجودها في العمل خصوصًا أن السرعة التي عُرضت بها تدل على خوف صناع المسلسل من الإنتقاد والهجوم.

وبالرغم من مرور 7 حلقات على المسلسل فإن أحداثه ما زالت بطيئة وتكاد تكون معدومة، بحسب ما قاله المتابعون على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث أشار بعضهم إلى أن جميع المشاهد تدور حول قصة الحب الكبيرة جدًا التي تجمع بين بيان وغمار، بالإضافة لمشاهده الحميمية والتي يبدو ان صناع العمل قرروا اللعب عليها من أجل جذب فئة معينة من الجمهور، لكن حتى هذه اللحظة يمكن الحكم بالفشل على المسلسل إلا إذا استطاعت الحلقات القادمة إنقاذ العمل وأبطاله.