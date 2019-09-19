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شاهد.. مصطفى الاغا عن ابنة صفاء سلطان: “طب الجرة على فمها تطلع املي لامها”

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مصطفى الاغا مع صفاء سلطان وابنتها املي

مصطفى الاغا مع صفاء سلطان وابنتها املي

نشر الاعلامي مصطفى الاغا، مقدم برنامج “صدى الملاعب” على قناة mbc, مقطع فيديو من كواليس تصويره حلقة من برنامجه مع الممثلة صفاء سلطان وابنتها املي.

وظهر مصطفى الاغا في الفيديو بين صفاء سلطان وابنتها املي قائلا “لسه ما بلشنا البرنامج وطلعت روحنا بالتنتين” لترد عليه صفاء سلطان “حتى تأمن انه الواحد بيتحاسب بالدنيا قبل الاخرة”.

وعلق مصطفى الاغا على الفيديو قائلا: “طب الجرة على فمها … تطلع املي لامها”.

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@safaasultaan @itsamaly

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