شاهد.. مصورو مهرجان “كان” يتجاهلون إليسا.. والإرباك يبدو ظاهراً عليها

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً ارتباك الفنانة اللبنانية #إليسا، بعد تجاهل المصورين لها عندما كانت على السجادة الحمراء في مهرجان كان السنيمائي.

وكانت إليسا على السجادة الحمراء لحضور فيلم المخرجة اللبنانية، نادين لبكي، “كفر نعوم” والذي فاز بجائزة لجنة التحكيم في كان.

وتظهر في الفيديو إليسا، وهي تقف أمام المصورين، ليلتقطوا صوراً لها، لكنهم لم يفعلوا، ويبدو بعدها الإرباك ظاهراً على إليسا التي كانت تتحدث مع سيدة شاركتها الصعود على أدراج كان الشهيرة.

وذكر بعض رواد “تويتر” الذين تناقلوا الفيديو أن إليسا كانت قد تجاهلت قبل بضعة شهور السلام على إحدى معجباتها، قبل صعودها للمسرح في حفلة كانت تحييها، فاعتبروا أن “الدنيا دوارة”.