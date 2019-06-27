شاهد.. مطالبات لـ فيفي عبده بالكشف عن سر جمالها ورشاقتها بعد وصلة رقص جديدة

خطفت الفنانة والراقصة تالمصرية فيفي عبده الانظار بفيديو رقص جديد نشرته عبر حسابها على انستغرام.

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وظهرت فيفي عبده وهي ترقص بفستان اسود وقصير ومشكوف الكتفين وعلقت عليه قائلة: “‏ الساحل الشمالي ‏بحبكم اوي”.

وقد حصد الفيديو الجديد اعجاب متابعي فيفي عبده حيث قال لها احدهم: “أيه الجمال ده كلو يا فوفّة خمسة 💋 في عين الحسود” فيما علق اخر “رشاقه وجمال وشباب على طول” في حين طالبها اخر بالكشف عن سر جمالها قائلا “سر جمالك احكي لنا عن سر جمالك في هذا العمر ماشاءالله عليك بس 😍😍😍🔥🔥 مذهله ومدهشه انتي فيفي”.

غير انه وكالعادة فلم تسلم فيفي عبده من انتقادات البعض حيث قال احد متابعيها: “هو انا الوحيدة اللي بشوف انه رقصها متل الغسالة الخربانة!” فيما قال اخر “فيفوو بس حاولي تنسقين الرقص مع الموسيقى والإيقاعات دايما يطلع الرقص بوادي والاغنية بوادي “.