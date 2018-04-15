شاهد… معارض سورى يهاجم رغدة: “روحى ناقشي بطولاتك في بيت أهلك”

هاجم تيسير النجار، المعارض السورى، الفنانة رغدة، وذلك على الهواء مباشرة اثناء مداخلة هاتفية لها مع الاعلامي المصري وائل الابراش على قناة دريم المصرية.

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وقالت رغدة أثناءالمداخلة: «أنا من المواطنين العرب اللى نزلوا على خطوط النار، ولماذا لم نر المعارضين في المناطق التي أطلقوا عليها المحررة في سوريا، والملف السورى مرعب وواسع جدا، ومن يريد اكتشاف الحقيقة كاملة عليه التوجه لسوريا والجلوس على أرضها».

بدوره رد المعارض السورى تيسير النجار عليها بالقول: «إحنا مش جايين نسمع منك درس في الأخلاق أو بطولات أو الوطنية، وكل واحد له ظروفه، ولو عندك بطولات روحى ناقشيها في بيت أهلك».

وهاجمته الفنانة: «ممكن تلتزم الصمت لحين انتهاء كلامى»، فقال المعارض السورى: «إحنا جايين نناقش موضوع سياسي، ومش على كيفك أنت نلتزم الصمت».

وعلقق رغدة: «مش هتكلم عن ثورة سلمية كما يرددون، لأنهم حرقوا أقسام الشرطة واستشهد على أيديهم أحد رجالها كأول شهيد فيها حيث قطعوا جسده حيا على خلفية طائفية».