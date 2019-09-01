شاهد .. معجبون يقتحمون المقبرة ويخرجون فنانهم الراحل من قبره عقب دفنه !!

أقيم على ملعب ” فيليكس هوفويت بوانيي ” في ساحل العاج حفل تأبين ضخم يوم الجمعة الماضي لوفاة الفنان ” دي جي عرفات ” حضره حشد جماهيري كبير و وزير الثقافة ” موريس باندامان ” .

وبعد الانتهاء من حفل التأبين وحلول وقت الدفن حدثت واقعة نادرة الحدوث وغريبة من نوعها .

في البداية اندلعت مواجهات بين الشرطة ومحبي الفنان الراحل بسبب منعهم من حضور الدفن داخل مقبرة ” ويليامس فيل ” بمقاطعة ” ادجامي ” .. والذي اقتصر على العائلة والمقربين وكبار الشخصيات في الدولة .

ليقوم بعض ذلك حشد جماهيري من معجبيه ومحبيه بالهجوم على القبر وفتحه ونبش التابوت الذي يوجد به لاستخراج جثمان دي جي عرفات منه وقاموا أيضا بتصوير كل ما جرى .

وبرروا قيامهم بذلك بهدف إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه والتقاط صورا له .

حتى تدخلت الشرطة لتفريق تلك الجموع مستعملة الغاز المسيل للدموع .. وأصيب عددا من الأشخاص في المواجهات .

وتوفي ” دي جي عرفات “واسمه الحقيقي ” أنج ديدييه ” الذي يتمتع بشعبية واسعة في ساحل العاج وكل بلدان غرب أفريقيا عن عمر يناهز ال 33 عاما إثر حادث سير بدراجة نارية بالعاصمة أبيدجان نتيجة إصابته بكسر في الجمجمة .