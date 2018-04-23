شاهد.. معجب مهووس بتايلور سويفت يقتحم منزلها .. وما فعله لم يكن متوقعاً!

كثيرة هي تصرفات المعجبين الذين يبتكرون بعض الامور للتقرب من نجومهم الذين يحبونهم، لكن ما حصل مع معجب مهووس بالنجمة العالمية ​تايلور سويفت​، يبدو غريباً بعض الشيء.

فقد القت الشرطة الأميركية القبض على معجب اقتحم منزل سويف بنيويورك في وقت لم تكن متواجدة فيه في المنزل.

بيان الشرطة اشار الى انه تم اعتقال رودجر ألفاراو البالغ من العمر 22 عاما بتهمة السطو على منزل تايلور سويفت، وصرح مصدر بالشرطة لموقع TMZ، أنه بعد دخول ألفارادو إلى منزل سويفت، أخذ حماما ونام في السرير بغرفة نومها.

يذكر ان سويفت تلقت قبل أيام خبر اعتقال احد معجبيها الذي يحمل اسم روس رولي بتهمة سرقة بنك لإثارة اعجابها.